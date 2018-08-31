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صور.. شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات بالجيزة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:07 م
صور.. شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات بالجيزة جانب من الحملة
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت شرطة المرافق بالجيزة، بإشراف العميد حسن الدماطى مدير شرطة المرافق حملة أمنية استهدفت قطاع جنوب الجيزة، بالإضافة إلى قطاع الغرب وميدان الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، واستهدفت الحملة إزالة الاشغالات والتعديات الخاصة بالمحلات التجارية والمقاهى.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من المخالفات، وإغلاق عدد من المنشأت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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جانب من الحملة 
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إغلاق منشأت غير مرخصة 
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إزالة مخالفات المقاهى
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إزالة مخالفات المقاهى

 

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جانب من حملة المرافق
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إزالة المخالفات
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إزالة مخالافت المحلات التجارية
 
 
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جانب من الحملة
 
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إزالة مخالفات
 
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جانب من الحملة 
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حملة شرطة المرافق
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حملة شرطة المرافق بالجيزة 

 


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