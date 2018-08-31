صور.. جرعة هيروين تنهى حياة فتاة داخل "حمام مطعم" بالهرم

كتب أحمد عبد الهادى

شهد مطعم شهير بشارع الهرم بمنطقة المطبعة بمحافظة الجيزة، واقعة مؤسفة، حيث توفت فتاة فى العقد الثانى من عمرها عقب تناولها جرعة هيروين داخل حمام المطعم.

وقال أحد العاملين بالمطعم، إن "الفتاة دخلت المطعم مثل أى زبون عادى، وفى تمام الساعة الثالثة عصرا توجهت إلى دورة المياه وغابت لمدة طويلة، الأمر الذى دفع العاملين بالمطعم للقلق، وسرعان ما تدخل العاملين لكسر الباب وفؤجئ بوجود الفتاة فى حالة من الهذيان وعدم الحركة، فيما قام العاملين بإبلاغ الإسعاف وقسم الشرطة التابع للمنطقة".

وانتقلت القيادات الأمنية بالهرم التابعة لمديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 21 سنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات.