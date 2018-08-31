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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:46 م
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صور.. جرعة هيروين تنهى حياة فتاة داخل "حمام مطعم" بالهرم

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:41 م
صور.. جرعة هيروين تنهى حياة فتاة داخل "حمام مطعم" بالهرم جرعة هيروين تنهى حياة فتاة فى الهرم
كتب أحمد عبد الهادى
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شهد مطعم شهير بشارع الهرم بمنطقة المطبعة بمحافظة الجيزة، واقعة مؤسفة، حيث توفت فتاة فى العقد الثانى من عمرها عقب تناولها جرعة هيروين داخل حمام المطعم.
 
وقال أحد العاملين بالمطعم، إن "الفتاة دخلت المطعم مثل أى زبون عادى، وفى تمام الساعة الثالثة عصرا توجهت إلى دورة المياه وغابت لمدة طويلة، الأمر الذى دفع العاملين بالمطعم للقلق، وسرعان ما تدخل العاملين لكسر الباب وفؤجئ بوجود الفتاة فى حالة من الهذيان وعدم الحركة، فيما قام العاملين بإبلاغ الإسعاف وقسم الشرطة التابع للمنطقة".
 
وانتقلت القيادات الأمنية بالهرم التابعة لمديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 21 سنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات.
 
الحمام الذى وقت به الحادثة
الحمام الذى وقت به الحادثة

جانب من الحادث
جانب من الحادث

جثة الفتاة
جثة الفتاة

جرعات الهيروين
جرعات الهيروين

 


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