صور.. استعدادات مكثفة بالإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد

شهدت محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد منتصف شهر سبتمر 2018، حيث قامت الأحياء بشن حملات تفتيشية على المدارس كل فى نطاق الحى الذى تتبعه، وذلك للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.

وفى إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، شنت الاجهزة التنفيذية بمدينة برج العرب الجديدة برئاسة اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج، جولة ميدانية على عدد من المدارس، بحضور خالد سعد رئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج و مجدى مرجان رئيس الوحدة المحلية بقرية ابوصير والمهندس أحمد الخضيرى رئيس الوحدة المحلية بقرية الغربانيات، و تم المرور على المدارس بنطاق المركز لمتابعة الأعمال استعدادا للعام الدراسى الجديد.

من جانبها، شددت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية على استمرار برامج التدريب لمعلمى رياض الأطفال ومعلمى الصف الأول الابتدائى لتطوير منظومة التعلم فى الصفوف الأولى، وأشادت بمتابعة مديرى عموم الإدارات لمتابعتهم الجادة للتدريبات لتطبيق رؤية الوزارة 2030 وبناء الشخصية المصرية.

كما أكدت "عبد الظاهر" على ضرورة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس والوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للصيانة الشاملة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأكدت على أنة تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة الصيانة بالمدارس و أشارت إلى أنة يتم التنسيق الذى يتم حاليا مع المهندس أسامة الخولى رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتحديد خطوط سير لرفع القمامة من المنشآت التعليمية ودراسة إمكانية توفير صناديق قمامة خاصة بالمدارس.