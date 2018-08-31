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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:15 م
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صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة شرق قلقيلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:34 م
صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة شرق قلقيلية طفل فلسطينى يواجه رصاص الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، والتى طالبت بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، وخرجت تنديدا بالمؤامرات التى يتعرض لها الفلسطينيون.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى - فى تصريح اليوم الجمعة - إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قبل انطلاق المسيرة، وإن عددا من الجنود اعتلوا سطح منزل واستخدموه لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

طفل فلسطينى يواجه رصاص الاحتلال
طفل فلسطينى يواجه رصاص الاحتلال

وأضاف أن العشرات أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال، وأنهم تلقوا العلاج فى مركز القرية الطبى.

وفى قرية نعلين غرب رام الله، أصيب طفل (12 عاما) بشظايا قنبلة صوتية فى رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقالت مصادر محلية إن المسيرة انطلقت بمشاركة نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب، وفاء للقدس والمقدسات الإسلامية وتنديدا بــ"صفقة القرن" ، وأن جنود الاحتلال هاجمو المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة طفل بشظايا قنبلة صوتية فى رأسه.

ودعا منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين راتب أبو رحمة إلى المشاركة الواسعة فى الفعاليات التى تشهدها قرى رأس كركر وكفر نعمة وخربثا بنى حارث بشكل يومى لإفشال المخطط الاستيطانى للاستيلاء على جبل الريسان لأهميته الاستراتيجية.

طفل فلسطينى
طفل فلسطينى

 

طفل فلسطينى يمسك الكاوتسوك
طفل فلسطينى يمسك الكاوتسوك

 

جانب من المواجهات
جانب من المواجهات

 

المواجهات بين الأطفال الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى
المواجهات بين الأطفال الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

 


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