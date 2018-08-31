شينخوا الصينية تسلط الضوء على المقاصد السياحية المصرية

كتب: هانى محمد

سلطت وكالة أنباء شينخوا الصينية، الضوء على الحضارة المصرية القديمة، في تقرير لها تحت عنوان "الحضارة المصرية القديمة تجذب السياحة العائلية الصينية" حيث أكد التقرير أنمصر أصبحت مقصدا سياحيا ساخنا للأسر الصينية مع حلول العطلة الصيفية.

وأضاف التقرير، أن المقاصد السياحية المصرية وأبرزها الأهرامات استقبلت الكثير من الأطفال برفقة أولياء أمورهم للتعرف على البيئة الطبيعية المحلية والتاريخ والحضارة وتجربة سحرها الثقافى القديم والفريد.

كانت "سو لى" مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين بالقاهرة، أكدت فى تصريحات سابقة لها أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر شهدت طفرة كبيرة، حيث قام أكثر من 300 ألف سائح صينى بزيارة مصر فى العام الماضى، ومن المقرر أن يزداد معدل السياحة الصينية فى هذا العام، بنسبة أكبر مستهدف وصولها إلى حوالى مليون سائح سنوياً.