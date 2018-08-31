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شرطة التموين تضبط 352 عبوة سلع غذائية فاسدة بالبحيرة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:48 م
شرطة التموين تضبط 352 عبوة سلع غذائية فاسدة بالبحيرة سلع فاسدة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت شرطة التموين من ضبط 352 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بأحد المحلات بالبحيرة فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الرامية بأحد محاورها إلى إحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لمكافحة جرائم الغش التجارى، تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد .

أكدت معلومات وتحريات مباحث التموين والتجارة قيام المدعوة "سعاد ع.ا" مالكة سوبر ماركت غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول دمنهور بمحافظة البحيرة – ومقيمة بذات العنوان .. بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية المعبأة داخل عبوات تحمل إسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها .

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة ولجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة السوبر ماركت المشار إليه أسفرت عن ضبطها .. وبحوزتها (  352 عبوة سلع غذائية " شيبسى ، لبان ، كيك " معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية شهيرة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 

 


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