شاهد.. كيف ودع السفير البريطانى المصريين قبل انتهاء مهام عمله فى القاهرة؟

كتب هيثم سلامة

قبل رحيله من القاهرة وانتهاء مهام عمله كسفير بريطانيا فى مصر، ودع جون كاسن السفير البريطانى الشعب المصرى،بكلمات مؤثرة ، مشيرا أنه خلال الفترة استمع جدا فى حواره مع المصريين عبر تويتر، وتعلم منهم الكثير، ووعدهم أنه خلال تواجده فى بريطانيا سوف يشجع محمد صلاح من المدرجات.

وقال السفير البريطانى، جون كاسن:" أنا بكلمكم النهاردة من واحدة من أهم الأماكن المفضلة لدى وهو شارع المعز لدين الله الفاطمى فى القاهرة، والأسبوع ده هخلص مده عملى فى مصر، ما ينفعش امشى من غير ما أسلم عليكم".

وأضاف :"أنا لسه فاكر أول يوم ليه النهاردة كأنه اليوم، ولسه فاكر أول تويته، اتبسطت كتر من الحوار معكم واتعلمت منكم كثير".

وتابع :"أنا فخور إن بريطانيا الآن الشريك الأول لمصر فى الإقتصاد، وبقت شريك مهم جدا فى دعم روية الحكومة المصرية، لكى يستفيد كل مصرى من النمو الإقتصادى".

واستطرد قائلاً :"لو أنت عاوز تفهم رؤية المصريين وهما شايفين بريطانيا ممكن تفيد مصر أزاى، روح مكان المصريين ما قاعدين، يعنى تويتر وفيس بوك والشوارع".

وعن حبه للمصريين، قال :"أتعلم من المصريين وأتعرف عليهم، هتعرف أنهم ناس اللى فى قلبهم على لسانهم، وأحلى ذكرى هتبقى فى بالى هى المناقشات مع المصريين".

وأشار :"هتوحشونى هتوحشنى أماكن كتير فى مصر، زى فطاطرى الحسين وباب الوزير والناس الطيبيين ..هتابع انجازكم ، حتى سيطرة المصريين على الإسكواش، هشجع محمد صلاح من المدرجات، وإن شاء الله هقابل مصريين كثير فى الشوارع وفى لندن، ها مش وادع إنما إلإلى لقاء .. ما تقطعوش بيا".