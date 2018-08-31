video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. كيف ودع السفير البريطانى المصريين قبل انتهاء مهام عمله فى القاهرة؟

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:41 م
شاهد.. كيف ودع السفير البريطانى المصريين قبل انتهاء مهام عمله فى القاهرة؟ جون كاسن
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

قبل رحيله من القاهرة وانتهاء مهام عمله كسفير بريطانيا فى مصر، ودع جون كاسن السفير البريطانى الشعب المصرى،بكلمات مؤثرة ، مشيرا أنه خلال الفترة استمع جدا فى حواره مع المصريين عبر تويتر، وتعلم منهم الكثير، ووعدهم أنه خلال تواجده فى بريطانيا سوف يشجع محمد صلاح من المدرجات.  

وقال السفير البريطانى، جون كاسن:" أنا بكلمكم النهاردة من واحدة من أهم الأماكن المفضلة لدى وهو شارع المعز لدين الله الفاطمى فى القاهرة، والأسبوع ده هخلص مده عملى فى مصر، ما ينفعش امشى من غير ما أسلم عليكم".

وأضاف :"أنا لسه فاكر أول يوم ليه النهاردة كأنه اليوم، ولسه فاكر أول تويته، اتبسطت كتر من الحوار معكم واتعلمت منكم كثير".

وتابع :"أنا فخور إن بريطانيا الآن الشريك الأول لمصر فى الإقتصاد، وبقت شريك مهم جدا فى دعم روية الحكومة المصرية، لكى يستفيد كل مصرى من النمو الإقتصادى".

واستطرد قائلاً :"لو أنت عاوز تفهم رؤية المصريين وهما شايفين بريطانيا ممكن تفيد مصر أزاى، روح مكان المصريين ما قاعدين، يعنى تويتر وفيس بوك والشوارع".

وعن حبه للمصريين، قال :"أتعلم من المصريين وأتعرف عليهم، هتعرف أنهم ناس اللى فى قلبهم على لسانهم، وأحلى ذكرى هتبقى فى بالى هى المناقشات مع المصريين".

وأشار :"هتوحشونى هتوحشنى أماكن كتير فى مصر، زى فطاطرى الحسين وباب الوزير والناس الطيبيين ..هتابع انجازكم ، حتى سيطرة المصريين على الإسكواش، هشجع محمد صلاح من المدرجات، وإن شاء الله هقابل مصريين كثير فى الشوارع وفى لندن، ها مش وادع إنما إلإلى لقاء .. ما تقطعوش بيا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ابن البلد" جون كاسن ينهى فترة عمله كسفير بريطانى فى مصر.. منح الدبلوماسية مفهوما جديدا وأصبح أشهر سفير بالقاهرة.. غازل الشباب بلغته العامية وخفة دمه على "تويتر".. ونجح فى الترويج للندن وعزز علاقتها بمصر

بعد 4 سنوات خدمة فى مصر.. "جون كاسن" بطل الدبلوماسية الشعبية يستعد للرحيل.. السفير البريطانى حاز على مليون متابع عبر تويتر.. استخدم العامية ورفض حصر تواصله مع النخبة فقط.. شجع سيد البلد.. وترك عشرات الإفيهات

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

السفير البريطانى

جون كاسن

بريطانيا

انجلترا

محمد صلاح

السفارة البريطانية




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة