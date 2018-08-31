شاهد.. ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 41 % فى 6 أشهر

كتب أحمد عبد الرحمن

يشهد القطاع السياحى فى مصر طفرة كبيرة هذه الأيام، وطبقاً لمصادر حكومية ارتفع عدد السائحين فى النصف الأول من هذا العام بـ 41 % ليصل إلى 5 ملايين سائح، وهو ما يتناسب مع الخطة المستهدفة لجذب 10 ملايين سائح إلى مصر.

وبحسب تقرير أذاعته فضائية "العربية"، فإنه فى غياب السائح الروسى الذى كان يمثل النسبة الأكبر للجنسيات الوافدة، اضطر الجميع لتنويع أنشطتهم التسويقية.

والكثير من خبراء السياحة يرى أن مصر فى طريقها لتجاوز التأثير السلبى لحادث الطائرة الروسية عام 2015، وإن كانت شرم الشيخ تظل الأقل حظاً لناحية تعافى نسب الإشغال.

https://www.youtube.com/watch?v=QGxLeNl5vAc