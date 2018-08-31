سفر وعودة 1234 مصريا وليبيا و263 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 1234 مصريا وليبيا و263 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1003 إلى الجانب الليبى، بينهم 271مصريا و732 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 231 بينهم 206 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و25 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 91 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 172 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.