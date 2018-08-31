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الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:20 م
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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-8-2018

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:59 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-8-2018 الريال السعودى
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 31-8-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع.
 
تعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.74 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء
 4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء
4.82 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.73 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 

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