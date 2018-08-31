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الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:53 ص
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رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى يعتزم الترشح للرئاسة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:00 ص
رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى يعتزم الترشح للرئاسة اقتراع _ صورة أرشيفية
أبوجا (رويترز)
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قال رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى بوكولا ساراكى، الخميس، إنه سيسعى ليكون المرشح الرئيسى للمعارضة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى عام 2019 ليصبح أبرز منافس للرئيس المنتهية ولايته محمد بخارى حتى الآن.

وقال ساراكى إن اقتصاد أكبر بلد منتج للنفط فى أفريقيا "محطم ويحتاج لإنعاش سريع، وسوف يتنافس ساراكى الآن مع مرشحين آخرين بينهم عتيق أبو بكر النائب السابق للرئيس، لتمثيل حزب الشعب الديمقراطى المعارض ومجموعة من الحركات المعارضة الأخرى التى اتفقت فى يوليو تموز على الدفع بمرشح مشترك.

وقال ساراكى خلال تجمع سياسى فى العاصمة أبوجا "معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى انخفض. وتنويع (الاقتصاد) لا يزال ضربا من الأوهام. والبطالة زادت لأعلى معدل لها، والشركات تغلق أبوابها ونفقد الوظائف بأرقام قياسية، ورأس المال الضرورى لإنعاش اقتصادنا يذهب لأماكن أخرى"، وساراكى هو ثالث أكبر شخصية سياسية فى نيجيريا بعد الرئيس ونائبه.

 

 


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