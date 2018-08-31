رئيس كوريا الجنوبية يرسل مبعوثا خاصا إلى بيونج يانج فى 5 سبتمبر المقبل

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يعتزم الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسى الكورى الجنوبى كيم وي-كيوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الحكومة الجنوبية اقترحت على الشمال إرسال مبعوث خاص للرئيس مون إلى بيونج يانج ووافق الشمال على ذلك.

وأضاف المتحدث كيم أن المبعوث الخاص سيناقش مع الجانب الشمالى الجدول الزمنى المحدد للقمة بين الكوريتين وتطوير العلاقات بين البلدين ونزع السلاح النووى وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا إلى أن المبعوث الخاص لكوريا الشمالية والوفد المرافق له لم يتم تحديدهم بعد وأن الأمر ما زال يخضع للتشاور.

يذكر أن الكوريتين كانتا قد اتفقتا على عقد القمة بينهما فى غضون شهر سبتمبر فى بيونج يانج.