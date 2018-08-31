video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يرسل مبعوثا خاصا إلى بيونج يانج فى 5 سبتمبر المقبل

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:03 ص
رئيس كوريا الجنوبية يرسل مبعوثا خاصا إلى بيونج يانج فى 5 سبتمبر المقبل الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
أ ش أ
إضافة تعليق

يعتزم الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسى الكورى الجنوبى كيم وي-كيوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الحكومة الجنوبية اقترحت على الشمال إرسال مبعوث خاص للرئيس مون إلى بيونج يانج ووافق الشمال على ذلك.

وأضاف المتحدث كيم أن المبعوث الخاص سيناقش مع الجانب الشمالى الجدول الزمنى المحدد للقمة بين الكوريتين وتطوير العلاقات بين البلدين ونزع السلاح النووى وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا إلى أن المبعوث الخاص لكوريا الشمالية والوفد المرافق له لم يتم تحديدهم بعد وأن الأمر ما زال يخضع للتشاور.

يذكر أن الكوريتين كانتا قد اتفقتا على عقد القمة بينهما فى غضون شهر سبتمبر فى بيونج يانج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية تعتقل 4 بحارة روس حاولوا مغادرة ميناء بوسان دون تصريح

كوريا الجنوبية تعين "جونج كيونج دو" وزيرا جديدا للدفاع

كوريا الجنوبية: نزع السلاح النووى بند رئيسى فى القمة بين الكوريتين

رئيس كوريا الجنوبية يجرى تعديلا وزاريا ويستبدل وزير الدفاع

كوريا الجنوبية

بيونج يانج

كوريا الشمالية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة