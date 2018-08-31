رئيس جمعية الصداقة البحرينية المصريةيشيد بعلاقة البلدين ويؤكد: نموذج يحتذى به

المنامة /أ ش أ/

أكد نائب رئيس البرلمان العربى رئيس جمعية الصداقة البحرينية المصرية النائب عادل العسومى، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى البحرين تأتى فى إطار التعاون الكبير الذى يربط الأشقاء وهى علاقات تاريخية وطويلة، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين يزخر بالمواقف التى تعكس العلاقات الودية بين شعبيهما.

وقال العسومى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إن المواقف الداعمة والمُسانِدة من كلا الجانبين للآخر ساهمت بالأساس فى تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أنها تنطلق من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة بشكل عام و القضايا التى تهم البلدين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين اكتسبت دفعة قوية وإيجابية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والملك حمد بن عيسى.

وأضاف أن العلاقات المصرية – البحرينية تعزز من أهميتها الاستراتيجية كنموذج يحتذى به فى العلاقات العربية العربية، والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية الوثيقة والمتنامية وهى تاتى فى إطار التنسيق المتبادل و الدائم فى تبادل الخبرات بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، معربا عن أمله فى أن تثمر زيارة الرئيس السيسى عن مزيد من التعاون بين البلدين.