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رئيس الوزراء الباكستانى الجديد: لن نقبل أى مطالبَ غير عادلة من أمريكا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:00 م
رئيس الوزراء الباكستانى الجديد: لن نقبل أى مطالبَ غير عادلة من أمريكا رئيس الوزراء الباكستانى الجديد عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الباكستانى الجديد عمران خان، اليوم الجمعة، خلال اجتماع له مع إعلاميين، إن حكومته لن تقبل أية مطالب غير عادلة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية.

وأضافت القناة أن اللقاء الإعلامى لخان حضره وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى ووزير الإعلام فواد تشودرى، وأن خان رحب خلال اللقاء بتوجيه الانتقاد لحكومته قائلاً إن الانتقاد لا يربكه بل إنه يساعد على حل القضايا.

وطالب خان بإعطاء حكومته مهلة 3 أشهر لقيامها بأعمالها ومن ثم سيكون من الممكن انتقادها علانية، موضحاً فى الوقت نفسه أن بلاده لا يمكن أن تتقدم بدون مساءلة.

وقال إنه أصدر تعليمات إلى رئيس مكتب المساءلة الوطنية لتنفيذ إجراءات مساءلة واتخاذ خطوات فى ذلك حتى إذا كان المشتبه به فى قضية فساد عضواً فى الحكومة، وأشار إلى أن حكومته ستلغى الاتفاقيات التى لا تتوافق مع المصالح الوطنية.

ومن جهة أخرى، قال خان إن بلاده لا تستطيع تحمل الحرب مع الولايات المتحدة وستعمل على تحسين العلاقات معها إلى جانب رغبتها فى تحسين العلاقات مع الهند وأفغانستان وإيران.

 


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