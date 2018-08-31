رئيس أركان سلاح الجو الفرنسى الجديد يتسلم مهام منصبه

باريس (أ ش أ)

تسلم الجنرال فيليب لافينى رئيس أركان سلاح الجو الفرنسى الجديد اليوم الجمعة، مهام منصبه الجديد خلفا الجنرال أندريه لاناتا الذى عين فى منصب القائد الأعلى لشئون عمليات التحول التابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) التى يقع مقرها فى "نورفولك" بالولايات المتحدة.

وأبرزت وزارة الجيوش الفرنسية -فى بيان اليوم- الخبرة التى يتمتع بها الجنرال فيليب لافينى حينما كان طيارا حربيا للمقاتلات "ميراج 2000" فضلا عن كونه متخصصا فى الدفاع الجوى و شغله مواقع عدة بقيادة القوات الجوية.

وأشارت إلى خبرة الجنرال لافينى العملياتية لا سيما فى أفغانستان حيث كان قائدا للقوات الفرنسية وللمطار العسكرى الدولى بكابول، وأشرف على انتقال المسئوليات إلى السلطات المدنية الأفغانية فى ديسمبر 2014، ودوره بمركز التخطيط والتنفيذ لعمليات القوات المسلحة ومنها عمليتى "كاربي" فى هايتى و"بيريكس" بإندونيسيا فى عامى 2004 و2005.

كما نوهت وزارة الجيوش الفرنسية إلى شغل الجنرال لافيني، خلال مسيرته، منصب مدير إدارة التصدير للمعدات الحربية لدى الأمانة العامة للدفاع والأمن القومى فى 2009.