خطيب بكفر الشيخ: مراسلة الأزواج لزوجاتهم عبر صفحات وهمية للتأكد من إخلاصهن حرام

التزم خطباء المسجد بخطبة الجمعة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ التى حددتها وزارة الأوقاف بعنوان "الميثاق الغليط وضرورة الحفاظ عليه".

وأكد الشيخ محمود سعد علي، خلال خطبته بمسجد المصطفى، أن نسبة الطلاق بمصر وصلت ل 60%، كما ارتفعت نسبة الطلاق فى الدول العربية وخاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات ووصلت ل 65%، نظراً للتهاون فى الميثاق الغليظ، مشيراً إلى أن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، وإنما هو ميثاق غليظ، لقوله تعالى "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، أى أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذى يقضى بحسن العشرة والمعاملة.

وأضاف خطيب مسجد المصطفى، أنه يجب على المرأة الحفاظ على بيتها وزوجها، ولا تلتفت للموضة ولأسباب واهية تهدم عرش بيتها، وتشرد أولادها، كمما طالب بالزوج بعدم الشك فى زوجته ومنحها الحب والتقدير وحسن معاملتها، وحذر من انشاء الزوج لصفحات وهميه لمراسلة زوجته للتعرف على مدى اخلاصه لها مؤكداً أنه هذا العمل محرماً شرعاً.

وأكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أن الإسلام حرص على سلامة الأسرة وحمايتها، مشيراً إلى أن وصف الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية بالميثاق الغليظ يدل على قوته وأهمية الحفاظ عليه والوفاء به، والإسلام حثنا على مراعاة حسن العشرة ودوام المحبة بين الزوجين، والمحافظة على أسرار الزوجية.

وأضاف الفقى، أن ظاهرة الطلاق تؤدى إلى عدم استقرار المجتمع لذا يجب أن نأخذ الحذر من الأسباب المؤدية إليه ومنها الاختيار غير المناسب وإكراه الفتاة على الزواج، وزواج القاصرات وغياب دور التوجيه للآباء والأمهات.