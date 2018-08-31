حجاج الجمعيات الأهلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية يصلون اليوم

كتب مدحت وهبة

أكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن عمليات تفويج الحجيج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج تسير انتظام ووسط تيسيراتوتعاون مع الجانب السعودى، حيث من المقرر أن يصل اليوم الجمعة 1060 حاجا إلى مطار القاهرة من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القليوبية والجيزة والإسكندرية والقاهرةوالدقهلية والشرقية ضمن حجاج الجمعيات قادمين من مطار جدة بعد انتهاء مناسك الحج.

وأضاف أيمن عبد الموجود أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى،وأن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن، حريصة على المتابعة مع أعضاء البعثة المتواجدين، عن أوضاع الحجيج ميدانيا، حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لأداء مناسك الحج فى سهولة ويسرووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.