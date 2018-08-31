حبس شقيقين بعد قتلهما طفلا يقود توك توك بحلوان من أجل سرقته

كتب: على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس شقيقين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بقتل طفل يقود توك توك وسرقته.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة بطريق الكورنيش، و بالانتقال والفحص عثر على جثة لذكر "مجهول الهوية " فى العقد الثانى من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض فضاء، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (تهتك بالوجه من الجانب الأيمن) وعثر بين طيات ملابسه على مبلغ 20 جنيها، كما عثر بجواره على حجر، قطعتين من السيراميك "مدممتان".

ومن خلال التحريات و النشر عن أوصاف الجثة حضر لديوان القسم "محمد إ م" 56 سنة، سائق، واقر أنها لنجله "إبراهيم م إ" 18 سنة، سائق دراجة بخارية " توك توك "، وأضاف بان المجني عليه خرج من مسكنه مساء يوم 25 الجاري للعمل كسائق على دراجة بخارية "توك توك " وأضاف بعدم عثوره على الدراجة وهاتفه المحمول ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى مشاهدة للمجني عليه صحبة كل من "رمضان ف ع" 32 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وشقيقه "محمد ف ع" 27 سنة، عاطل، فى توقيت معاصر لاختفائه وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

تم إعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول بأنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية خططا لاستدراج احد قائدي الدراجات البخارية " توك توك " وسرقة الدراجة وما بحوزته من متعلقات كرها عنه.

وأضاف المتهم أنهما استغلا سابقة عمل المجنى عليه طرف المتهم الثاني كسائق توك توك واعتياده التردد على المنطقة سكنهما فخططا لاستدراجه وسرقته بالاكراه، وفى سبيل ذلك وبتاريخ 25 الجارى تمكنا من استدراج المتهم والتوجه صحبته لمكان العثور على الجثة وقاما بمغافلته والتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وقطعة من السيراميك المعثور عليهما بمكان الحادث حتى تأكدا من وفاته، ثم استوليا على متعلقاته حافظة نقود بداخلها مبلغ 90 جنيها، دراجة بخارية " توك توك"، هاتف محمول.

كما كشفا تخلصهما من حافظة النقود بإلقائها بنهر النيل والتصرف فى الهاتف المحمول والدراجة البخارية " توك توك " بالبيع بمنطقة الحوامدية، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "حسن النية " صاحب محل، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية " توك توك " المستولى عليها لدى عميل لهما "سيئ النية " وباستدعاء والد المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.