توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال واتحاد المصنعين السنغافورى

كتب هانى الحوتى

وقع الدكتور شريف الجبلى ممثلاً عن جمعية رجال الأعمال مذكرة تفاهم مع جمعية واتحاد المصنعين السنغافورية "SMF"، وذلك على هامش مشاركة الجمعية بالدورة الخامسة لمنتدى أعمال سنغافورة – أفريقيا 2018 والذى أقيم يومى 28 – 29 أغسطس الماضى بسنغافورة تحت رعاية اتحاد الأعمال السنغافورى.

وأكد الدكتور شريف الجبلى، على حرص مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين على المشاركة فى منتدى أعمال سنغافورة – افريقيا 2018، بعد التنسيق مع السفير محمد أبو الخير سفير جمهورية مصر العربية فى سنغافورة للمشاركة المصرية وتواجد الجمعية فى هذا المنتدى الهام لما يمثله من منصة للتعاون الاستثمارى والتجارى بين الدول الآسيوية والأفريقية.

وأضاف الجبلى لـ"اليوم السابع"، أن المنتدى يعد من محافل الأعمال الرئيسية لتبادل الأفكار وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أفريقيا وسنغافورة، لافتاً إلى أن الدورة السابقة للمنتدى حققت نجاحاً كبيراً، وحظى المنتدى هذا العام بمشاركة أكثر من 600 مشارك ومتحدث من صانعى السياسات وقيادات الأعمال فى آسيا وأفريقيا يمثلون كبرى المؤسسات الدولية والشركات العالمية والمصرفية منها بنك التنمية الافريقي، البنك الافريقى للاستيراد والتصدير، First Bank of Nigeriaوكبرى الشركات الدولية فى مختلف القطاعات وتناول المنتدى جلسات عمل فى قطاعات البترول والغاز، Digital ،التشييد، السياحة ،الصناعة والتمويل.

وأشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالمجهودات التى قام بها السفير محمد أبو الخير سفير مصر فى سنغافورة من أجل مشاركة الجمعية فى منتدى أعمال سنغافورة 2018 وكذلك فى التنسيق الذى قام به مع اتحاد المصنعين السنغافورية SMF واتحاد الأعمال السنغافورية SBF ، مؤكدة على أن العلاقات بين مصر وسنغافورة قوية للغاية على كافة الاصعدة وهو ما يعزز من التعاون الاقتصادى على مستوى رجال الأعمال فى البلدين.

وأكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على حرص الجمعية على تدعيم شبكة علاقاتها الدولية من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات الأجنبية وعلى رأسها مذكرة التفاهم الذى شهد توقيعها الدكتور شريف الجبلى مع اتحاد المصنعين السنغافورية "SMF" وهو ما يسمح للقطاع الخاص للتوسع فى مجالات التجارة والتصدير وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

ولفت عيسى، إلى أن الجمعية نظمت رحلة عمل إلى سنغافورة منذ سنوات وفى تواصل مستمر مع القطاع الخاص فى البلدين من خلال تنظيم العديد من الندوات واستضافة وفود أعمال سنغافورية، مضيفاً أن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الأعمال السنغافورى كما نظمت الجمعية للوفود السنغافورية مجموعة من الزيارات الميدانية للشركات المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن التواصل المستمر بين القطاع الخاص فى البلدين يعزز من فتح مجالات تعاون بين الجانبين المصرى والسنغافورى.