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الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:39 م
خالد صلاح
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تنفيذ 1721حكما وضبط 201 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:46 م
تنفيذ 1721حكما وضبط 201 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية -أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين، من تنفيذ 1721 حكمًا متنوعًا، منها 1313حكمًا جزئيا، و49 حكم مستأنف، و315 حكم غرامات، و41 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 19000 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات، بالإضافة إلى ضبط 3 هاربين من أحكام جنائية.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 201 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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