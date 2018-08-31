تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر وسط كركوك بالعراق

بغداد (أ ش أ)

ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه تم اليوم الجمعة تفكيك عبوة ناسفة وسط كركوك من دون وقوع خسائر.

ونسبت القناة إلى مصدر أمنى عراقى قوله إن "قوة أمنية تمكنت، مساء اليوم، من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام شقق غاز الشمال فى منطقة حى الواسطي، وسط كركوك، من دون حدوث خسائر بشرية أو مادية"، وإن "القوة نقلت العبوة إلى مركز امنى لاستكمال التحقيقات بشأن الجهة التى تقف وراء زرعها".

يذكر أن محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تعد من المناطق المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.

وفى سياق متصل، قتل شرطيان عراقيان وأصيب ثلاثة من عناصر الحشد الشعبى بجروح في هجمات شنها الخميس، مسلحون قرب الحويجة التى كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابى قبل أن تستعيدها القوات الحكومية قبل عام، بحسب ما افاد مصدر أمنى.

وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته الجمعة إن "انتحاريا يحمل حزاما ناسفا اقتحم (صباح الخميس) بسيارة مفخخة نقطة مراقبة للشرطة الاتحادية فى مدخل بلدة العباسى" قرب الحويجة التى تبعد 250 كلم شمالي بغداد.

وأضاف "قتل شرطيان وأصيب آخر بجروح"، وفى وقت لاحق من اليوم ذاته أصيب 3 من مقاتلى الحشد الشعبى بجروح فى انفجار ببلدة الرياض القريبة أيضا من الحويجة، بحسب ما أفاد مصدر أمنى آخر.