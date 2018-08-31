video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعيين ريهام عادل مديرا للحملة القومية للكشف عن الأمراض غير المعدية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:58 م
تعيين ريهام عادل مديرا للحملة القومية للكشف عن الأمراض غير المعدية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
 
 
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تعيين الدكتورة ريهام عادل رئيس قسم القلب بمستشفى البنك الأعلى، لمنصب مدير الحملة القومية للكشف عن الامراض غير المعدية .
 
IMG_5284
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

الصحة

الامراض المعدية

الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير المعدية

هالة زايد




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة