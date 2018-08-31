تعيين ريهام عادل مديرا للحملة القومية للكشف عن الأمراض غير المعدية

كتب وليد عبد السلام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تعيين الدكتورة ريهام عادل رئيس قسم القلب بمستشفى البنك الأعلى، لمنصب مدير الحملة القومية للكشف عن الامراض غير المعدية .