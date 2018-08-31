الرئيسية تقارير مصرية تعيين ريهام عادل مديرا للحملة القومية للكشف عن الأمراض غير المعدية الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:58 م الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان كتب وليد عبد السلام إضافة تعليق قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تعيين الدكتورة ريهام عادل رئيس قسم القلب بمستشفى البنك الأعلى، لمنصب مدير الحملة القومية للكشف عن الامراض غير المعدية . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار الصحة الامراض المعدية الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير المعدية هالة زايد تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة "أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو) لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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