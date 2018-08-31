تعرف على تاريخ قناطر ديروط القديمة قبل البدء بإنشاء الجديدة × 10 معلومات

كتبت أسماء نصار

أنشئت "قناطر ديروط" عام 1872 أى منذ أكثر من 140 عامًا، ولا تزال حتى يومنا هذا محل إعجاب من يشاهدها، فهى عبارة عن قناطر عدة متصلة ببعضها البعض ومشيدة بشكل هندسى، توزع كل منها المياه على فرع من الفروع الآخذة من الترعة، وبعد إجراء العديد من الدراسات تبين أن العمر الافتراضى للقناطر انتهى، وهو ما يستلزم إنشاء قناطر بديلة.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن قناطر ديروط قبل البدء فى إنشاء القناطر الجديدة:

1- تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية والهيدروليكية فى مصر.

2- تم إنشاؤها عام 1872 أى منذ أكثر من 140 عامًا.

3- تقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60، من فم الترعة.

4- بنيت لتحسين الزراعة فى محافظات صعيد مصر.

5- تخدم القناطر زمام مساحته حوالى 1.5 مليون فدان أى 20% من مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد.

6- تروى أراضى زمام إقليم مصر الوسطى الذى يضم خمس محافظات "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، والجيزة".

7- يتم إطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنوياً.

8-تمثل المياه التى تجمع بها نحو 17.3% من إجمالى حصة مصر فى مياه النيل.

9- تغذى مجموعة القناطر 7 ترع فرعية.

10- القناطر ستتحول بعد 2022 لمزار سياحى نظراً لإنشاء قناطر جديدة.