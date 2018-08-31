تداول 9 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 9 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادره 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.