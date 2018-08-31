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الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:26 م
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تداول 9 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:02 م
تداول 9 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء يورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 9 سفن.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادره 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 
 
 

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