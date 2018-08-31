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تحرير 556 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما مخدرات بمطروح خلال حملة مرورية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:06 م
تحرير 556 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما مخدرات بمطروح خلال حملة مرورية حملة مرورية أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن المحافظة، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 556 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 85 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من15  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


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