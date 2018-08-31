بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو، بسبب إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة، ومن المقرر أن تستمر الأعمال لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه محافظة القاهرة، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح الساعة 12 صباحاً حتى يوم الأحد الموافق 2/9/2018م الساعة 6 صباحاً.