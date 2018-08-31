انفوجراف.. 34.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة خلال العام الحالى

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة فى مصر، أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، انفوجراف عن استثمارات قطاع الزراعة، حيث من المقرر استثمار 217 مليار جنيه بالخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ومنها 34.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة خلال العام الأول 2018/2019، وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة والرى.

وتهدف المستهدفات لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة، تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد الأرضية والمائية، بما يكفل نمو الناتج الزراعى بنحو 3.6 سنويًا، وتحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وتدعيم القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق العالمية، والمساهمة فى توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية والتوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة، والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية.