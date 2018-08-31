video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انفوجراف.. السعودية قدمت مواد إعلامية للحجاج بـ3 لغات مختلفة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص
انفوجراف.. السعودية قدمت مواد إعلامية للحجاج بـ3 لغات مختلفة الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

خلال إدارتها الناجحة لموسم الحج، سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التواصل مع كافة الحجاج من خلال توفير مواد إعلامية بلغات أجنبية مختلفة بجانب اللغة العربية، وعلى مدار الحج وفر مركز التواصل الدولى التابع لوزارة الإعلام السعودية العديد من هذه المواد بثلاث لغة مختلفة، هى الإنجليزية، والفرنسية والألمانية.

 

وتفاعل المستخدمون مع المواد الإعلامية التى نشرها مركز التواصل الدولى، حيث وصلت أرقام المشاهدة باللغات الثلاثة إلى 4.629.794 مشاهدة بالإضافة إلى التفاعل والإعجاب، حيث وصلت المشاهدات باللغة الأنجليزية إلى 3.114.524 مشاهدة، وباللغة الفرنسية إلى 804.724، وفيما سجلت مشاهدات مواد مركز التواصل الدولى باللغة الالمانية 710.546 مشاهدة.

 

مركز التواصل
مركز التواصل

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. استقبال الصالة الموسمية بمطار القاهرة للحجاج خلال عودتهم من المملكة

سلطات مطار القاهرة تخصص صالة 4 لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين

إجراءات أمنية مشددة بالمطار استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة

السعودية

اخبار السعودية

وزارة الاعلام السعودية

الحج 2018




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة