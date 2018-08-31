انفوجراف.. السعودية قدمت مواد إعلامية للحجاج بـ3 لغات مختلفة

كتب محمد عبد العظيم

خلال إدارتها الناجحة لموسم الحج، سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التواصل مع كافة الحجاج من خلال توفير مواد إعلامية بلغات أجنبية مختلفة بجانب اللغة العربية، وعلى مدار الحج وفر مركز التواصل الدولى التابع لوزارة الإعلام السعودية العديد من هذه المواد بثلاث لغة مختلفة، هى الإنجليزية، والفرنسية والألمانية.

وتفاعل المستخدمون مع المواد الإعلامية التى نشرها مركز التواصل الدولى، حيث وصلت أرقام المشاهدة باللغات الثلاثة إلى 4.629.794 مشاهدة بالإضافة إلى التفاعل والإعجاب، حيث وصلت المشاهدات باللغة الأنجليزية إلى 3.114.524 مشاهدة، وباللغة الفرنسية إلى 804.724، وفيما سجلت مشاهدات مواد مركز التواصل الدولى باللغة الالمانية 710.546 مشاهدة.