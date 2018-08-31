انتحار طالبة بتناول قرص لحفظ الغلال بعد رسوبها فى امتحان الدور الثانى بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقيت طالبة بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها، بحالة تسمم، وذلك إثر تناولها قرص لحفظ الغلال، لرسوبها فى امتحان الدور الثانى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مأمور مركز تلا، بإستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "ح.ع.ف" 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، ومقيمة بدائر مركز تلا، مصابة (حالة تسمم)، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص، وسؤال والدته "أ.ش.ت" 42 عاما، ربة منزل، ومقيمه بذات العنوان، قررت بقيام ابنتها بتناول قرص لحفظ القمح، لرسوبها فى امتحانات الدور الثانى، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.