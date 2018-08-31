اليوم.. فتح فروع "العامة للجملة" بالوجه البحرى لصرف مقررات شهر سبتمبر

كتب مدحت وهبة

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، لبدء صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر المقبل لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

كانت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أطلقت القافلة رقم 37 إلى محافظة شمال سيناء، لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة، بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة، حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة شمال سيناء.

وقال المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القيادة السياسة تولى اهتمامًا بتوفير السلع فى جميع المناطق والدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه باستمرار توفير كافة المنتجات لمحافظة شمال لسيناء بجانب توفير السلع لكافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم إطلاق القافلة رقم 37 تتضمن مواد غذائية ولحوما ودواجن إلى محافظة شمال سيناء، تشمل كل السلع والمواد الغذائية، كما يتم توفيرمخزون استراتيجى من السلع واللحوم والدواجن للمحافظات الحدوديةٌ لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر بشكل مستمر.