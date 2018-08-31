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الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:18 ص
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اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الرابع لمطورى الألعاب الرقمية بالقرية الذكية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الرابع لمطورى الألعاب الرقمية بالقرية الذكية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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ينطلق بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الدولى الرابع لمطورى الألعاب الرقمية للمستقلين "Run Double Jump"، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار حرص الدولة على رعاية الشباب الموهوبين والمبتكرين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والألعاب الإلكترونية.

 

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن الملتقى هذا العام يشهد مشاركة نحو 560 مشتركًا، تقدموا بإجمالى عدد 40 لعبة الكترونية مستقلة، تم اختيار 14 لعبة منها فقط للمشاركة فى المعرض الخاص بالملتقى هذا العام، ليسافر الفريق الفائز الذى سيتم اختياره لحضور Indie Prize -London ، والتى ستقام فى شهر مايو 2019.

 

ومن المقرر أن يتفقد الوزير على هامش الملتقى فعاليات الاختبار والقبول لمنحة الـ(1000) محترف للعام التدريبى الجديد، والمخطط بدايتها فى أكتوبر 2018.


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