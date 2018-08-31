المعارضة المسلحة تفجر جسرين فى محافظة حماة لمنع تقدم الجيش السورى

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بأن فصائل من المعارضة المسلحة أقدمت على تفجير جسرين فى محافظة حماة لإعاقة تقدم القوات السورية.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن الجسرين يقعان فى منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة القريبة من إدلب، ويربطان بين الأراضى الخاضعة لسيطرة المعارضة ومناطق سيطرة الجيش السورى.

وتحشد قوات الجيش السورى - منذ أسابيع - تعزيزات فى محيط محافظة إدلب الواقعة على الحدود التركية، لا سيما قرب سهل الغاب، كما تجهز القوات السورية لاستعادة محافظة إدلب عقب سيطرتها على العديد من معاقل المعارضة فى مختلف أنحاء البلاد هذا العام.