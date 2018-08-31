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المعارضة المسلحة بجنوب السودان: البشير طمأننا برفع تحفظاتنا إلى قمة "إيجاد"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:52 ص
المعارضة المسلحة بجنوب السودان: البشير طمأننا برفع تحفظاتنا إلى قمة "إيجاد" عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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أعلنت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، أنها وقعت الخميس، بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاقية السلام، بعد تطمينات قدمها الرئيس السودانى عمر البشير، برفع تحفظاتها على الاتفاق إلى قمة رؤساء (إيجاد) المقررة مطلع سبتمبر المقبل، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت المعارضة المسلحة، أنها سلمت تحفظاتها الأربعة مكتوبة للرئيس عمر البشير، بعد أن قاموا بتوقيع الوثيقة بالعاصمة الخرطوم .

وأضاف البيان "طالبنا بتعديل آلية صنع القرار، وتحديد النصاب على مستوى الحكومة القومية والحكومات الولائية، بما يضمن عدم الاستفراد بعملية صنع القرار أوتعديل أى بند فى الاتفاقية دون موافقة بقية المجموعات المشاركة فيها من قوى المعارضة".

وأشارت المعارضة إلى أنها طالبت - أيضاً - بأن تتم إضافة ملحق للاتفاقية، يحدد عدد الولايات التى سيتم على أساسها قسمة السلطة بين الأطراف، لحين فراغ مفوضية حدود الولايات من أعمالها خلال الفترة الانتقالية.

وتابعت "من تحفظاتنا التى سلّمناها مكتوبة للرئيس البشير، أن تكون عملية إعداد الدستور قائمة على رغبة الشعب ومعبرة عنه، وليست من خلال تكوين لجنة حكومية تقوم بكتابة الدستور الانتقالى الجديد".

واقترحت المعارضة - وفقا للبيان - أن تتم إضافة دولتى كينيا وإثيوبيا، لتساهما إلى جانب السودان، وأوغندا كدول ضامنة لاتفاق السلام، على أن تقوم - تلك الدول - أيضاً بنشر قوات عسكرية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، فى إطار المهام الموكلة لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان (يونميس).

 


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المعارضة المسلحة

جنوب السودان

البشير

السودان

قمة إيجاد




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