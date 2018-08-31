video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:37 م
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة محور المشير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لمحور المشير طنطاوى بسبب إنشاء كوبريين مشاة لمدة شهرين، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
 
وتنسق إدارة المرور مع شركة كونكريت وشركة ويلكو للهندسة والمقاولات تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، بعدما قامت بطلب للحصول على تصريح لإنشاء كوبريين مشاة بمحور المشير طنطاوى، عبارة عن أعمال استحداث جزيرة وسطى بعرض 6 أمتار وطول 60 مترا لإستيعاب الركيزة الوسطى للكبارى.
 
و تلزم اﻷعمال إستقطاع 5 أمتار بجوار جزيرة المنتصف،  للقادم من محور الشهيد تجاه شارع التسعين، تحديدا أمام إستاد الدفاع الجوى، وكذلك استقطاع 3 أمتار ‏بكل اتجاه أمام محطة وقود وطنية، وسيتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة 60 يوما، ليلا ونهارا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الساعة  12:00 مساء يوم الإثنين الموافق 29‏/10‏/2018م.
 
 
وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
 
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه و المرور ينشر خدماته

مرور الجيزة يحرر 382 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر خلال 24 ساعة

"المرور" تبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو لإجراء إصلاحات لمدة 3 أيام

فيديو.. "قبل ما تنزل من بيتك".. اعرف حالة المرور بالطرق المختلفة

المرور يضبط 8325 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

"المرور" تراقب محيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الدقى بالكاميرات منعًا للزحام

فيديو.. انفجار ماسورة مياه بالمهندسين والدفع بسيارة شفط لتسيير حركة المرور

اخبار الحوادث

اخبار المرور

محور المشير

مرور القاهرة

انشاء كبارى

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة