المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لمحور المشير طنطاوى بسبب إنشاء كوبريين مشاة لمدة شهرين، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وتنسق إدارة المرور مع شركة كونكريت وشركة ويلكو للهندسة والمقاولات تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، بعدما قامت بطلب للحصول على تصريح لإنشاء كوبريين مشاة بمحور المشير طنطاوى، عبارة عن أعمال استحداث جزيرة وسطى بعرض 6 أمتار وطول 60 مترا لإستيعاب الركيزة الوسطى للكبارى.

و تلزم اﻷعمال إستقطاع 5 أمتار بجوار جزيرة المنتصف، للقادم من محور الشهيد تجاه شارع التسعين، تحديدا أمام إستاد الدفاع الجوى، وكذلك استقطاع 3 أمتار ‏بكل اتجاه أمام محطة وقود وطنية، وسيتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة 60 يوما، ليلا ونهارا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الساعة 12:00 مساء يوم الإثنين الموافق 29‏/10‏/2018م.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.