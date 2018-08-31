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المرور يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا تجاه غمرة لمدة يومين لإصلاح الفواصل

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:32 م
المرور يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا تجاه غمرة لمدة يومين لإصلاح الفواصل كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل، أمام وزارة المالية فى الاتجاه القادم من مدينة نصر تجاه غمرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.
 
و ستكون تلك اﻷعمال ليلا ونهارا من اليوم الجمعة الموافق 31‏/8‏/2018  وحتى الساعة 6:00 صباح يوم الأحد الموافق 2‏/9‏/2018، وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية ، متوقعة تيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 


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