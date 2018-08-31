المرور يضبط 7580 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 7580 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1980 مخالفة نموذج 125، كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 79 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 39 دراجة بخارية وسيارة.