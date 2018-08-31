المبعوث الأممى لليمن يلتقى الرئيس هادى فى الرياض غدا

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ذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم ، الجمعة ، أن المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث، سيلتقى الرئيس عبدربه منصور هادى غداً السبت فى الرياض، وذلك بناء على طلب من غريفيث قبل انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثى فى جنيف الأربعاء المقبل.

وأشارت القناة إلى أن جريفيث طلب اللقاء بهادى لبحث آخر المستجدات المتصلة بقضايا المشاورات.

وكان رئيس الوزراء اليمنى، أحمد بن دغر، انتقد فى وقت سابق التقرير الصادر عن خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن الذى صدر الثلاثاء الماضي.

وقال بن دغر "إن التقرير اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية "، مشيرا إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التى ارتكبتها ‏ميليشيات الحوثى بحق المدنيين فى أنحاء اليمن.‏