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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:11 م
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"المالية": نقل مقر الوزارة للعاصمة الإدارية قبل نهاية 2019.. وتنسيق كامل مع البنك المركزى فى القضايا المشتركة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:07 م
"المالية": نقل مقر الوزارة للعاصمة الإدارية قبل نهاية 2019.. وتنسيق كامل مع البنك المركزى فى القضايا المشتركة الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى
كتب أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، فى ختام نقاشات واجتماعات استمرت يومين، لصياغة الخطة الاستراتيجية، إن هناك مزيدا من التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار التناغم بين طرفى السياستين المالية والنقدية، مؤكدًا على أن تصريح الكشف عن الحسابات البنكية لصالح مصلحة الضرائب كانت فهم بشكل خاطئ وتم معالجته.

وأشار وزير المالية، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر أن يتم نقل مقر وزارة المالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى الحى الحكومى ضمن خطة الدولة للانتقال بمبانى الوزارات إلى المدينة الجديدة وذلك قبل نهاية عام 2019.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية تستهدف إحداث نقلة فى الأداء الخاص بالوزارة واستراتيجية التعامل مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة، قائلا: "هدفنا وزارة مالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة"، مؤكدًا على أهمية تحقيق هدف زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولا فى مرحلة تسبق المنافسة فى الأسواق العالمية، من حيث رفع مستوى الجودة والسعر المناسب.


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