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القبض على 10 أشخاص من قرية عليم بالشرقية لخلاف بينهم على حد زراعى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:09 م
القبض على 10 أشخاص من قرية عليم بالشرقية لخلاف بينهم على حد زراعى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد بالشرقية، القبض على 10 أشخاص من قرية عليم بدائرة المركز، لوقوع مشاجرة بينهم للخلاف على حد زراعى بينهم، وتم إخطار النيابة العامة.

 

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوحماد بنشوب مشاجرة بين عائلتين على حد زراعي، ووقوع إصابات.

 

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد درويش، رئيس مباحث مركز أبوحماد، وقوع مشاجرة بين عائلة "محمد يوسف" وعائلة" إسماعيل أبو عبد الله" للخلاف على حد زراعي، بينهم، وتوجهت قوة من مركز الشرطة، إلى موقع المشاجرة وتم ضبط 10 من أطراف المشاجرة من الطرفين، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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