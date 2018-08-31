القبض على عاطلين سرقا سائق توك توك تحت تهديد السلاح بالأميرية

كتب إبراهيم أحمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على "محمد.ع" 18 سنة عاطل وبحوزته "قطعة زجاج مكسور" و"كريم.ج" 23 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وذلك لاتهامهما بسرقة سائق تحت تهديد السلاح.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية سمعت صوت استغاثة بشارع السواح التابع لدائرة القسم، وبالتوجه لمصدر الصوت تبين قيام عاطلين بتهديد المجنى عليه "محمود.ع" 37 سنة سائق "توك توك"، بسلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالى 65 جنيها، وشروعهما فى سرقة "التوك توك" المملوك له.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالاستيلاء منه على المبلغ المالى، وشروعهما فى سرقة الـ"توك توك"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.