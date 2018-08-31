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الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:26 م
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"الغردقة" تنظم مهرجان مشى تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".. صور

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:03 م
"الغردقة" تنظم مهرجان مشى تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".. صور جانب من المهرجان
البحر الأحمر – عماد عرفة
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شهدت مدينة الغردقة، اليوم الجمعة، انطلاق مهرجان المشى الرياضى تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بحضور اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وتحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 
انطلق مهرجان المشى من أمام مكتبة مصر العام مروراً بميدان عبد المنعم رياض ، وصولاً إلى مبنى ديوان عام المحافظة، ومن ثم العودة إلى مكتبة مصر العامة نهاية طريق المشى، والتوجه إلى النادى الاجتماعى القيام ببعض تمارين اللياقة البدينة وقضاء وقت ترفيهى بالنادى.
 

 


 


 


 


 


 

 


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