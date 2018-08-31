العدل الأمريكية تحيل وثيقة للقضاء لاحتجاز الحكومة مئات الأطفال المهاجرين

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أفادت وثيقة أصدرتها وزارة العدل الأمريكية والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بأن مئات الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم عند الحدود الأمريكية-المكسيكية يظلون منفصلين.

وذكرت الوثيقة التى تمت إحالتها إلى القضاء أن الحكومة الأمريكية ما زالت تحتجز 497 طفلًا، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وبحسب التقرير، يوجد 22 طفلًا من إجمالى عدد الأطفال المحتجزين لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم، كما تم ترحيل آباء 322 طفلًا. ولم يتم جمع شمل سوى 14 طفلًا مع والديهم خلال الأسبوع الماضى، بحسب الحكومة الأمريكية، من إجمالى 1937 طفلًا تم لم شملهم .

يذكر أن قاضٍ فيدرالى حدد فترة أقصاها 26 يوليو الماضى لكى تقوم الحكومة بلم شمل الأسر المتفرقة عند الحدود، إلا أنه بدءًا من هذا التاريخ بَقِى 711 طفلًا منفصلين عن والديهم.

وأشعلت "سياسة عدم التسامح" التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مطلع العام الجارى أزمة تفكيك شمل الأسر، إذ أحالت كل البالغين الذى يعبرون الحدود بشكل غير قانونى إلى المحاكمة الجنائية.