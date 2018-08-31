قالت وزارة الخارجية الصينية إن أي تحرك أمريكي لفرض المزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية سيكون "تصرفا عدوانيا ولن يؤد إلى حل الأزمة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم /الجمعة/ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير تحدثت أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" يريد المضي قدما في خطة فرض 200 مليار دولار تعريفات إضافية على واردات صينية خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت هوا تشون يينغ :"من يعتقد أن الصين ستخضع بمثل هذه التصرفات، عليه الانتباه والتيقظ.. إن موقف الصين واضح وثابت، حيث إنها تؤيد وترحب بالحوار لحل هذه الأزمة شريطة أن يكون قائما على الاحترام والمساواة والثقة المتبادلة، وهوا ما سيخدم المصالح المشتركة للجميع والمجتمع الدولي".