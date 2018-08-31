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"الصحة" تعلن تردد 100 ألف حاج مصرى على العيادات الطبية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:02 م
"الصحة" تعلن تردد 100 ألف حاج مصرى على العيادات الطبية حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تردد100281 حالة مرضية، على عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الجمعة، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 87303  حالة مرضية بمكة المكرمة، و 9573 حالة فى المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 279 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم  238 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 41 حالة تتلقى العلاج اللازم.

 

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 39 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 260 غسلة كلوية، كما  تلقت 6 حالات العلاج الكيماوى بإجمالى 8 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور ٣ مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

 

 وأكد الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا الى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أي أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج.

 

الجدير بالذكر أن هناك بعض الحجاج ترددوا أكثر من مرة على العيادات الطبية المصرية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

 


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