video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تشارك فى فعاليات الملتقى العربى للطلائع

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:09 م
"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تشارك فى فعاليات الملتقى العربى للطلائع سامى عبدالحليم
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن سامى عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن المديرية شاركت فى فعاليات، الملتقى العربى للطلائع الخامس فى مجال المواطنة والذى  تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للطلائع" برئاسة الدكتورأشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة تحت شعار "أنا العربى.. أنا العربية"، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت إشراف، سامى منسى وكيل المديرية للشباب، وأسمه محمود مديرة إدارة الطلائع بالمديرية.

 وأشار مديرعام الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن 10 دول عربية مشاركة فى الملتقى وهى (الأردن، لبنان، السودان، فلسطين، الجزائر، اليمن، الصومال، جيبوتى، جزر القمر، مصر ) ويستمر الملتقى حتى 7 سبتمبر بالمركز الأوليمبى الرياضى بالمعادى.

ولفت سامى عبدالحليم إلى أن فعاليات البرنامج تضمنت زيارات سياحية وورش عمل حول التعبير بالفن عن الهوية العربية، وواقع الطلائع فى الثقافة العربية ودورهم فى تعزيز الهوية العربية داخل المجتمع، ونشر ثقافة السلام وتنمية فكرة المواطنة، والتواصل الفكرى بين الطلائع العرب، استعدادا لتقديم نموذج محاكاة داخل الجامعه العربية.

وأضاف مدير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أعلنت عن إنطلاق مهرجان مبدعى مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2018، بهدف شغل أوقات فراغ الشباب مع خلق جيل جديد من مبدعى الشباب ودعمهم فى إيجاد فرص عمل تتناسب مع هواياتهم و إمكاناتهم، وإعادة الشباب لفهم وتقديرالفنون والإحساس بالجمال والانتماء للوطن، بالإضافة إلى تنمية المواهب الشابة فى مجالات الفن، وإلقاء الضوء على المتميزين منهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرياضة أسلوب حياه" مهرجان للدراجات والمشى بمديرية شباب الإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الشباب والرياضه بالاسماعيليه

الملتقى الخامس للطائع

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة