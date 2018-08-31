"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تشارك فى فعاليات الملتقى العربى للطلائع

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن سامى عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن المديرية شاركت فى فعاليات، الملتقى العربى للطلائع الخامس فى مجال المواطنة والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للطلائع" برئاسة الدكتورأشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة تحت شعار "أنا العربى.. أنا العربية"، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت إشراف، سامى منسى وكيل المديرية للشباب، وأسمه محمود مديرة إدارة الطلائع بالمديرية.

وأشار مديرعام الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن 10 دول عربية مشاركة فى الملتقى وهى (الأردن، لبنان، السودان، فلسطين، الجزائر، اليمن، الصومال، جيبوتى، جزر القمر، مصر ) ويستمر الملتقى حتى 7 سبتمبر بالمركز الأوليمبى الرياضى بالمعادى.

ولفت سامى عبدالحليم إلى أن فعاليات البرنامج تضمنت زيارات سياحية وورش عمل حول التعبير بالفن عن الهوية العربية، وواقع الطلائع فى الثقافة العربية ودورهم فى تعزيز الهوية العربية داخل المجتمع، ونشر ثقافة السلام وتنمية فكرة المواطنة، والتواصل الفكرى بين الطلائع العرب، استعدادا لتقديم نموذج محاكاة داخل الجامعه العربية.

وأضاف مدير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أعلنت عن إنطلاق مهرجان مبدعى مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2018، بهدف شغل أوقات فراغ الشباب مع خلق جيل جديد من مبدعى الشباب ودعمهم فى إيجاد فرص عمل تتناسب مع هواياتهم و إمكاناتهم، وإعادة الشباب لفهم وتقديرالفنون والإحساس بالجمال والانتماء للوطن، بالإضافة إلى تنمية المواهب الشابة فى مجالات الفن، وإلقاء الضوء على المتميزين منهم.