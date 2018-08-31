video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تنظم حملات على مصانع ومحال الأعلاف لضبط المخالفين بمشاركة 4 جهات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:00 ص
"الزراعة" تنظم حملات على مصانع ومحال الأعلاف لضبط المخالفين بمشاركة 4 جهات عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حملاتها المكثفة على  مصانع الاعلاف في مختلف المحافظات للتأكد من تراخيص المصانع  والمنتجات  كما تشمل الحملات محال بيع الأعلاف وسيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة لضبط المخالفين .

وتشمل  لجان التفتيش من خلال ممثلين من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة يرافقهم شرطة البيئة والمسطحات، والهيئة العامة للخدمات البيطر ية .

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن تلك الحملات على مدار الساعة وأيام الأسبوع، فلا ترتبط بمواعيد العمل وأن الهدف من تلك الحملات هى احتواء الصناع وليست مهاجمتهم، والعمل على أصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم فى ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات, وتقديم كافة سبل التيسير والتبسيط فى إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أى تجاوزات.

وناشدت  وزارة الزراعة ، أصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل بالتقدم  لعمل الإجراءات المطلوبة   ، موكدة  أن الإجراءات فى غاية البساطة والتيسير فى الوقت الراهن,،ويحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تقدمه للقطاع اولاً لمديرية الزراعة المختصه وإجراء المعاينة التى تجرى بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن ذلك أفضل له حتى يصبح دائماً  مشمول برقابة الوزارة ورعايتها.

  وأضاف  تقرير وزارة الزراعة ، أن  تصنيع المنتجات طبقاً للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقررة بالقرار الوزارى، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الأستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة ويظل يعمل فى مأمن لأن الحملات التى يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط، بل أنها أيضاً تشمل محال بيع الأعلاف بالأضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة بالبرلمان: أرض مصر أغلى حاجة فيها والزراعة عمود الاقتصاد على مر العصور وقريبا بيان بحجم التعديات.. عز الدين أبو ستيت: غير راضى على منظومة توزيع الأسمدة لأنها غير عادلة.. ويجب تفعيل الكارت الذكى

25 ملفًا أمام عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد.. مكافحة المبيدات المغشوشة.. ومواجهة التعديات على الأراضى.. واستكمال إجراءات النهوض بالصادرات الزراعية.. وإطلاق كارت الفلاح.. وترشيد استهلاك مياه الرى أبرزها

عز الدين أبو ستيت أول وزير زراعة يتم اختياره من جامعة القاهرة.. وحصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية.. وفاز بجائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان.. وشارك فى الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح

وزارة الزراعة

مصانع الاعلاف

محال بيع الاعلاف

الخدمات البيطرية

الثروة الحيوانية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة