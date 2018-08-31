"الزراعة" تنظم حملات على مصانع ومحال الأعلاف لضبط المخالفين بمشاركة 4 جهات

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حملاتها المكثفة على مصانع الاعلاف في مختلف المحافظات للتأكد من تراخيص المصانع والمنتجات كما تشمل الحملات محال بيع الأعلاف وسيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة لضبط المخالفين .

وتشمل لجان التفتيش من خلال ممثلين من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة يرافقهم شرطة البيئة والمسطحات، والهيئة العامة للخدمات البيطر ية .

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن تلك الحملات على مدار الساعة وأيام الأسبوع، فلا ترتبط بمواعيد العمل وأن الهدف من تلك الحملات هى احتواء الصناع وليست مهاجمتهم، والعمل على أصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم فى ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات, وتقديم كافة سبل التيسير والتبسيط فى إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أى تجاوزات.

وناشدت وزارة الزراعة ، أصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل بالتقدم لعمل الإجراءات المطلوبة ، موكدة أن الإجراءات فى غاية البساطة والتيسير فى الوقت الراهن,،ويحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تقدمه للقطاع اولاً لمديرية الزراعة المختصه وإجراء المعاينة التى تجرى بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن ذلك أفضل له حتى يصبح دائماً مشمول برقابة الوزارة ورعايتها.

وأضاف تقرير وزارة الزراعة ، أن تصنيع المنتجات طبقاً للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقررة بالقرار الوزارى، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الأستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة ويظل يعمل فى مأمن لأن الحملات التى يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط، بل أنها أيضاً تشمل محال بيع الأعلاف بالأضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة.