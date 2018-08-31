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الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:17 م
خالد صلاح
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"الزراعة" ترخص 1096 مشروع داجنى وحيوانى وعلفى خلال شهر أغسطس

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:55 م
"الزراعة" ترخص 1096 مشروع داجنى وحيوانى وعلفى خلال شهر أغسطس الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، شدد على سرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل، وتذليل أى عقبات تواجه المربين والمنتجين فى هذا الصدد، مع الالتزام بكافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوى فى كافة أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى، مع تقديم كافة التيسيرات دون أى تجاوزات أو استثناءات.
 
وقال سليمان، إن الدكتورة  منى محرز - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تلقت تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بعدد تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة الشهر الماضى الذى وصل إلى 1096 ترخيصا خلال شهر أغسطس 2018، مقابل 941 ترخيص تشغيل خلال شهر يوليو، أى بنسبة 16,5% زيادة عن الشهر الماضى.
 
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إجراءات استخراج تراخيص تشغيل تلك الأنشطة لا تتعدى الـ 15 يوماً على أكثر تقدير، منذ تقديم الطلب فى القطاع أو مديرية الزراعة المختصة مروراً بالمعاينة الفنية التى تجريها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، للتأكد من توافر كافة إشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوى، وفور استيفاء كافة المستندات المطلوبة يتم تسليم المواطن والمستفيد ترخيص التشغيل.
 
 

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