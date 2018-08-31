"الزراعة" تأهيل 3000 من مطبقى المبيدات وبدء تراخيض6741 محلا للحد من المغشوش

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 3000 من مطبقى المبيدات حتى الآن، وهى تنفيذا لخطة وزارة الزراعة التى تستهدف تدريب وتأهيل 5000 من مطبقى المبيدات نهاية العام المقبل ، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل والقضاء على الرش العشوائى.

وأضاف "عبد المجيد" ، في تصريحات لـ"اليوم السابع " ، إن اللجنة تواصل حملاتها المفاجئة على أسواق وتدوال ومحال بيع المبيدات لضبط المغشوش، موضحا أنه يتم حاليا البدء فى تراخيص 6741 محل للمبيدات وذلك بهدف إدراجها ضمن المحال المرخصة لبيع وتداول المبيدات، مشير الى أن الإجراءات الأخيرة لضبط سوق المبيدات ساهمت في الحد من تداول المبيدات المحظورة والغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة.

يأتى ذلك بينما كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لجنة المبيدات بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الإستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلي جهات التحقيق.

وتابع رئيس لجنة المبيدات ، أنه من خلال لجنة المبيدات نواصل تباعا تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن، ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى، مؤكدا أن اللجنة تستكمل حاليا تنفيذ برنامج الاستخدام الأمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن تطوير برامج مطبقى المبيدات، بمشاركة المرشدين الزراعيين ومستخدمى المبيدات لتشخيص حالة الافة ومراقبة انتشارها واتخاذ قرارات المكافحة المناسبة باستخدام المبيدات المصرح بها والحد من هذه الأضرار للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، مشيرا إلى أن المبيدات مواد كيميائية خطيرة، ويلزم العناية والحذر أثناء تداولها، ويلزم تطوير الخبرة لدى مستخدمى المبيدات من خلال تحديث المعلومات والمهارات المهنية المتعلقة بالتطبيقات الجيدة للمكافحة لدى القائم بالتطبيق.