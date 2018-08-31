الديوان الملكى الأردنى يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها: لجلالتها دوام الصحة

كتب محمد تهامى زكى

هنأ الديوان الملكى الأردنى الهاشمى، الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعيد ميلادها الثامن والأربعين.

وقال حساب الديوان الملكى، "الديوان الملكى الهاشمى يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لجلالتها دوام الصحة والعافية".



تهنئة الديوان

وللمملكة رانيا مجهودات كبيرة فى مجال التعليم ورعاية الأطفال ليس فقط فى المدن، إنما فى القرى النائية، فهى مساندة لدور المؤسسات الحكومية وتطلق العنان للطاقات وتشكل نتائج المبادرات والبرامج التى أطلقتها فى مختلف مناطق المملكة نموذجا وعنوانا بارزا لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية، فى الكم والجودة.