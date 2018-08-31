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الداخلية تضبط سلعا مهربة من ضرائب بقيمة 1.6 مليون جنيه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:52 م
الداخلية تضبط سلعا مهربة من ضرائب بقيمة 1.6 مليون جنيه سلع مهربة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى في التصدى لجرائم تهريب البضائع وتمكنت خلال 72 ساعة من ضبط 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وواقعة تهريب بضائع محظورة .

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة وجرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ .

 

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال الـ72 ساعة الماضية عن ضبط ( 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد عبارة عن " كاميرات مراقبة ، أمتعة شخصية ، أدوات منزلية ، مفروشات ، حقائب بلاستيكية ، معدات مستعملة ، أغذية حيوانات أليفة ، ماكينات ، قطع غيار سيارات ، لعب أطفال " دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها .. حيث بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها مبلغ " 1,670,565 جنيهاً.


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ضرائب

حملات امنيه

الداخلية




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